花蓮市公所今為「我在海島造舟」課程製作的獨木舟舉辦下水儀式。（張祈攝）

經過3個多月的等待，花蓮市公所的10艘手作阿美族獨木舟今下午在美崙溪畔正式下水，全長2公里航程一路划向太平洋，市長魏嘉賢說，未來會持續爭取在美崙溪發展海洋休閒運動，這次下水儀式也為26、27日2天將舉辦的原住民系列活動揭開序幕。

花蓮市公所今年4月辦理「Riyar洄瀾海」文化教室，規畫原住民海洋文化課程，其中「我在海島造舟」課程由邀請大沐老師溫志榮指導學員製作獨木舟，利用周末上課，共做了10艘獨木舟，其中有6艘參與下水典禮，眾人圍著獨木舟開香檳慶祝，目送勇士們從萬壽抽水站前的美崙溪出發，一路出海口航行約2公里，時間約30分鐘。

這次參與製作的鄒予元說，舟體製作考驗耐心跟細心，尺寸稍有偏差船身就會不平衡，另外下水後對水域的熟悉度也很重要，原本有10艘獨木舟，但上周試船就因沒掌握好橋墩下水位落差，造成擱淺，也不小心掛彩2艘獨木舟，扣除部分落差較大的區域，大部分河道划起來都很順暢。

文史工作者黃家榮也在船上進行水中導覽，他說，過去美崙溪靠近菁華橋出海口附近曾經有舉辦過幾次的龍舟比賽，也曾有業者常駐經營，但受限水位太低、不穩定，紛紛離場，已經很久沒有水上活動在溪裡舉辦，也期待未來能多舉辦美崙溪親水活動。

魏嘉賢說，因美崙溪是縣管河川，發展水上活動仍需要完整規畫，他強調下水儀式是個起頭，未來會持續爭取美崙溪舉辦海洋運動據點，也希望透過原住民獨木舟的打造，喚起對海洋環境的重視，邀請民眾26、27日2天在太平洋公園參加花蓮日原住民日、Riyar洄瀾海活動。

(中時 )