時代力量黨代表王奕凱日前與新黨總統擬參選人楊世光對賭，只要楊世光敢赴上海並安然返台，就到新黨黨部前發送一千份雞排。在楊世光公布來回上海、台北的影片後，王奕凱也認賭服輸，於今（26）日下午親自到新黨黨部前發送雞排，吸引大批民眾排隊領取，黨部門口滿滿都是人潮。

新黨發言人王炳忠說明，這場「機雞對決」源自時代力量暗指楊世光涉入上海仟和億公司案件，質疑楊世光是逃回台灣躲避調查。楊世光原本邀黃國昌對賭，如自己再赴上海並安然返台，就請黃國昌到新黨門口發放雞排，否則改由楊世光到時代力量黨部跪著送雞排。後來王奕凱出面代黃國昌接招，楊世光果然也再去了上海一趟，王奕凱即來電表示將依約到新黨發送雞排，是說到做到的真男人，新黨表示肯定。

王奕凱今日也在發送雞排前表示，台灣的政治人物很少願賭服輸，說到做到，希望這次能作為典範，希望未來不管什麼樣政治立場的政治人物，都能遵守諾言、有誠信。

王奕凱說，和楊世光雖然政治立場不同，但不打不相識，「既然賭輸了我也不找一堆藉口，直接發雞排」。

楊世光說，對王奕凱如期來發雞排表示肯定，因為不同政黨的意識型態當然會有所不同，但重要的是坦承自己的立場，不閃躲，不欺騙。楊世光並說，太多政客都是在「算計」政治利益，先算了某種立場的票有多少，再決定自己要表演什麼立場，完全喪失理念。他欣賞如同王奕凱這樣的年輕人，勇於展現自己的理念，而不是淪為「算計」的政客。

現場雖然下了大雨，但民眾仍然相當捧場，也爭相與楊世光合影留念。王奕凱為了保持雞排現炸的新鮮度，雞排分兩批送來，即使中間有等待的空檔，民眾也繼續排隊等候，楊世光索性即興主持起王奕凱與新黨發言人王炳忠的對談，街頭開講各自理念，成就兩個政黨青年世代的另類交流。

(中時 )