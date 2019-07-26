納豆、張立東、無尊、陳大天、風田等藝人26日在台北「城市舞台」舉行《搞笑者們6.0之老大的金蛋》彩排記者會，納豆首次加入搞笑者們，因劇情所需，狂打別人巴掌，被問到是否事先模擬打巴掌名場面，他笑答，「我把15年來，過去被阿Ken打的份，一次還給其他後輩而已。」

張立東扮演99歲阿嬤彩雲微妙微俏，被問到角色參考來源，他透露，「自己的阿嬤，還有常常去逛菜市場，看一下長輩他們的行為舉止。」納豆在一旁直讚，「這次在戲裡面，他沒有在扮演，是一個『成為』的過程，我們演出角色，他是直接上身，他很喜歡當阿嬤。」是否怕跟無尊撞型「女丑角」，納豆分析，「他們兩個都醜，但是不同方向。」張立東大笑談角色，「醜阿嬤跟醜女人不一樣，醜阿嬤可以被容忍，醜女人不行。」

納豆演出公車司機。（吳維書攝）

風田卸下偶像包袱，在戲裡搞笑演出，他表示，「搞笑是我比較喜歡的，今天站很久，會去按摩。」被問到緋聞女友舒子晨會不會來觀看演出，他連忙搖頭，「沒有！沒有！」神色相當慌張。《搞笑者們6.0之老大的金蛋》26至28日3天在台北城市舞台連演4場，26日19：30、27日14：30以及19：30、28日14：30。

(中時 )