Lara近日推出新單曲。（vogue國際中文版提供）

梁心頤（Lara）近期推出新單曲〈光耀〉，為大陸網路劇《親愛的，熱愛的》的插曲，這新歌在劇中是為比賽冠軍奮鬥加油的、也是主角楊紫的心情之歌，Lara化身為搖滾少女來詮釋，聽到成品時，她第一個反應是「好像十幾歲的我喔！不過更加有自信了，感覺我聲音有凍齡的特質」。

她前陣子組的阿卡貝拉團「尷尬美聲」（AWKwapella） 也開始動起來，開心預告：「喜歡我、大文、Joanna和倪安東的人可以鎖定我們的平台，這週四會推出一個好玩的影片跟《獅子王》有關。」而所成立妹妹娃娃多媒體近期計畫探討關於女性身份的議題，希望開啟一個話題叫做 ＃MeiwaRealTalk （妹娃真心話)）來分享這一代女性內心的疑問和心聲，例如po我們最滿意身體哪個部位的照片，當然也要po最沒信心的部位，她有感表示：「這是一個在過於虛假的新媒體世界裡對自己的挑戰，也是延續《千面獸》不管好壞都要接受自己的承諾。」

Lara一直都對演戲有興趣，之前演的是大家熟悉的天真少女，近幾年因為姊姊梁妍熙有機會接觸比較多黑暗面題材，「這能夠帶出更需要被討論的話題，會有興趣嘗試有受過精神折磨的角色」，新歌《光耀》主題正面積極，她生活中也樂觀面對負面情緒：「每個人都會有負面情緒，我覺得最有用的方式是到大自然走走！我的確覺得吸收大自然扎實的能量能讓我們抵掉很多多餘的恐慌。」

(中時 )