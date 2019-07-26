六十石山的金針花海。（圖／花蓮縣政府提供）

赤科山栽植金針花面績最廣。（圖／花蓮縣政府提供）

花蓮縣政府農業處長羅文龍（左起）、縣長徐榛蔚、富里鄉農會總幹事張素華、玉溪地區農會蔡宗翰，北上行銷花蓮金針花季。（圖／花蓮縣政府提供）

2019花蓮金針花季8月3日登場、9月15日落幕，東道主花蓮縣長徐榛蔚今（26）日在台北表示，花蓮擁有好山、好水、好人情，歡迎大家來後山走走，到赤科山、六十石山賞金針花、吃美食、拍美照，留下美好回憶。

玉溪、富里兩處農會表示，赤科山擁有台灣最大面積的金針花田，六十石山更有「天使的花毯」美譽，8月3日至9月15日為最佳賞花時期。今年花蓮縣金針花山留花面積共約71.31公頃，縣府預估，8月中花海盛況可期，民眾可盡情享受金針花海鋪天蓋地磅礡氣勢。

為了加深在地經濟效益，金針花季所在地玉溪和富里兩家農會也與當地旅遊業者合作，除了賞花及品嚐特色金針花餐之外，更精心規畫多樣主題的農業體驗活動及一日遊行程。

赤科山以「遊赤科、針趣味」揭開花季序幕，主打賞花農遊專車行程包含秘境體驗、手洗愛玉、手作柚香司康，以及帶民眾體驗最有深度的稻鎮，感受赤科山特有的農家風情。

六十石山今年則主打「茶米敘花香，忘憂樂饗宴」，讓遊客走訪富里六十石山的當下，更能深入農村遊玩體驗，從周一到周日天天都有不同的體驗。

徐榛蔚指出，為了爭取更多遊客青睞，今年赤科山結合特殊地勢，設計大型金針花意象圖騰花海。六十石山則派出各種不同造型的玩具小奇兵擔任領航員，讓大家來六十石山除了感受金針花海魅力之外，也可深度探訪各具特色的體驗農家，挖掘隱藏在山谷中各處小驚喜，絕對是今年不可錯過的必拍打卡景點。

此外，想要賞花的民眾請特別注意花海周遭的交通管制，花蓮縣政府為因應賞花人車潮，將在花季期間實施交通管制，請遊客留意相關資訊。

(中時 )