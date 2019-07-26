針對國安軍官利用總統出訪專機勤務之便，走私香菸，案情越演越烈，台南市長黃偉哲今天受訪表示，這個事件不希望如雪球般、或切香腸一般，應該一次性把所有行政調查完成，中間到底有幾次總統出國行程、什麼職務的人，透過什麼管道，盡速清楚交代真相，畢竟愈拖延，對政府與華航的傷害將更大。

黃偉哲說，交通部似乎強烈暗示華航董事長下台之意，顯見整起案子的嚴重性，但他不希望事實的揭露，像切香腸或滾雪球般，行政調查工作應該一次完成，到底如何利用總統出訪行程，或者透過什麼樣的中間管道，以及相關職務的人，應儘早釐清公佈。

他也說，既然蔡總統已經宣示「不迴避、不包庇」，強調追究責任沒有上限，相關單位應在最短時間內公佈調查事實，不該等人爆料，以免各方猜疑，版本愈多，越將傷害國人對政府、華航的信心。

黃偉哲也說，遭收押的吳姓少校到任不久，有可能是「學長」交辦，若因為這樣或行之有年，事實真相就應該盡快公佈，否則不同單位自行其事， 各自發表自己的看法，負面效應會像滾雪球愈拖延越糟糕，傷害會更大。

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(中時 )