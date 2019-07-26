Ty.下個月來台舉辦演唱會。（華納音樂提供）

大陸饒舌歌手Ty.歷經2年沉澱，近日推出新專輯《勾肩搭背》，Ty.在創作此張專輯時，更別具匠心地將專輯當作一本自傳，將每一首歌融入自己的特質與個性，希望讓聽眾從音樂中，認識Ty.。Ty.外表給人眼中嚴肅的印象，但Ty.的創作輕鬆詼諧的歌詞卻帶給人自在的感覺，結合中文、在地方言，洗腦的旋律讓人一聽朗朗上口，結合生活化的創作讓人擺脫對「饒舌歌手」的既定印象。

對於這張專輯，Ty.表示：「每一首歌背後，都是經歷刻劃出的一篇篇紀錄。希望藉由故事性，增添音樂的飽滿度。在這張專輯中，如同讀完一本傳記，感受用音樂的力量闡述自我。」在這幾年中，Ty.歷經成家立業與三十而立的逐漸成熟，讓他對人生的態度也有了轉變，能以更輕鬆幽默的態度以及詼諧的輕描淡寫，帶出對世俗的觀察與生活的體會。Ty.下月23日在台北三創的Clapper Studio舉辦專場演唱會，邀請歌迷免費入場。

(中時 )