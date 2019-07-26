馬祖海巡隊10029艇今（26）日執行海上巡邏勤務，於東引海域亮島距岸2.9浬處發現1艘陸籍漁船違法越界。（葉書宏翻攝）

馬祖海巡隊10029艇今（26）日執行海上巡邏勤務，於東引海域亮島距岸2.9浬處發現1艘陸籍漁船違法越界。（葉書宏翻攝）

馬祖海巡隊10029艇今（26）日執行海上巡邏勤務，於東引海域亮島距岸2.9浬處發現1艘陸籍漁船違法越界。（葉書宏翻攝）

馬祖海巡隊10029艇今（26）日執行海上巡邏勤務，於東引海域亮島距岸2.9浬處發現1艘陸籍漁船違法越界。（葉書宏翻攝）

馬祖海巡隊今（26日）上午9時許獲報，於東引海域亮島距岸2.9浬處發現1艘陸籍漁船越界捕魚，海巡隊旋即登檢取締，查獲張姓船長等6人非法越界捕魚事實明確，將該陸船押返南竿福沃港碼頭偵辦，為今年1月至今查獲第12艘越界陸船。

馬祖海巡隊東引分隊10029艇今（26日）上午9時許接獲第十一巡防區通報，雷情顯示1可疑目標進入馬祖海域禁限制水域內，於東引亮島外海2.9浬發現該可疑目標為大陸漁船，該船違法進入我國海域下網作業。

10029艇隨即趕往現場並廣播鳴笛請該船停俥受檢，海巡人員登檢後將陸船其所佈放網具全數收起，共有流刺網6張，依違反台灣地區與大陸地區人民關係條例第32條及施行細則第42條將人船押返福沃港偵辦。

該船為今年1月至今在馬祖海域查獲第12起陸船越界事件，其中有2艘越界盜採砂石的抽砂船、1艘快艇，其餘9艘均為漁船。馬祖海巡隊表示，為防範非洲豬瘟，經清查各艙間物品及食物後，該船並無發現豬肉及相關製品。

馬祖海巡隊強調，為落實執行海巡署護永專案，以維護海洋永續經營理念，將提高巡邏密度打擊非法魚撈行為，並結合特勤快艇快速打擊能量，以靈活勤務規畫及優勢警力，共同維護漁業資源及我國漁民作業權益。

(中時 )