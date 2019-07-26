「貨出去，錢進來，台東發大財！」為拓展台東農特產品通路，台東縣工商發展投資策進會邀請中國大陸北京京東線上、北京華圃禾美商貿及屏東農業國際運銷等公司，實際到台東拜訪東河鄉農會、並參觀文旦柚果園，另採購卑南鄉利吉村水蜜桃芒果測試外銷冷鏈環節，京東線上也將於8月上旬再到東河採購東河文旦，為台東多元農特產品產銷打開通路。

工策會指出，東河鄉文旦柚產地面積約40公頃，年產量240萬斤文旦。在東河鄉農會積極推廣下，每年雖有不錯的銷售成績，但今年預計8月下旬開始採收，因與中秋節相隔太近而有很大的銷售壓力，也無法提高價格增加農民收益。希望藉由這次媒合參訪，使通路商了解台東生產之優質文旦柚，並與東河鄉農會約定於8月上旬再次來訪，確定數量及價格後即下訂。

在水蜜桃芒果部分，工策會說明，卑南鄉利吉村種植面積約6公頃、每年可採收約20萬斤，今年僅農民林阿民所栽種水蜜桃芒果開花結果，產量約4萬斤。因品質良好，富含水蜜桃的香氣與愛文芒果的美味已供不應求，這次提供每顆500-600克的大果300斤試行營運，預計明年會再加以整合品質、數量，拓展持續且穩定的銷售通路。

工策會表示，京東線上為大陸僅次於阿里巴巴的電商平台，並擁有16家實體高端超市，銷售網可涵蓋整個大陸地區。這也是台東縣政府與農會攜手合作，繼6月17日透過此一管道銷售鹿野(150公噸)、成功(8公噸)鳳梨及台東夏雪芒果後，再一次成功案例。

(中時 )