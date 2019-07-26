宏都拉斯學員Roberto Ventura是木雕家具老闆，來台希望學台灣木工工法。（劉秀芬攝）

拉丁美洲25位學員來台學木工，勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長劉邦棟（中）前往關心上課情況。（劉秀芬攝）

勞動部勞動力發展署雲嘉南分署日前與財團法人國際合作發展基金會合作，首次為友邦國家開設「創意木工製作班」，本月有拉丁美洲5個友邦國共25人來台參訓，藉著這群種子團，要把道地的台灣木工藝傳到友邦，宣傳台灣。

劉邦棟說，這次課程規畫以台灣在地特色為主，包括認識台灣檜木、台灣柚木等在地木材，學習台灣傳統細木工工法，及帶領學員做出道地台灣味的桌子、椅子、櫃子等手工家具等，希望把台灣木工藝之美傳到國際。

雲嘉南分署也特邀國際技能競賽家具木工銀牌國手林彥甫擔任職訓師，林彥甫說，拉丁美洲木工較重木雕，台灣細木工則是講究工法結構，要求精細，課程內容包括鉋削、鋸切、鑿削、鑽孔、榫接工法、手工機械操作、成品製作等。

26歲的學員Roberto Ventura來自宏都拉斯，是木雕家具公司的老闆，從事木工已11年，他說，「在自己國家做木工，會有一些誤差，這次專程來台灣，就是要學準確、精細的工法，把台灣細木工技術帶回家鄉。」

雲嘉南分署長劉邦棟表示，本次來台參訓的國家包括尼加拉瓜、巴拉圭、貝里斯、瓜地馬拉及宏都拉斯5個友邦國，本月15日抵台，預計9月30日完成訓練返國，雲嘉南分署除木工技藝交流外，也將帶友邦朋友體會台灣之美與濃厚的人情味。

(中時 )