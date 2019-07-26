教育部26日公布108年玉山(青年)學者審查結果，28校提出103件申請計畫，最後有32件計畫通過審議，其中13件玉山學者、19件玉山青年學者，將分別由國立台灣大學、國立清華大學、國立成功大學、國立交通大學、國立台灣師範大學等11校聘任，最高外加年薪500萬元。

為爭取優秀學者來台，教育部去年宣布玉山學者計畫，喊出正教授年薪上看650萬元，趕上新加坡、香港水準。此次玉山學者(專任教師)獲外加年薪300萬元至500萬元，其中1人獲最高額500萬元；玉山青年學者獲外加年薪50萬元至150萬元，其中7人獲最高額150萬元。

教育部高教司長朱俊彰表示，今年審查標準和去年一樣，玉山學者要求學術能量至少要達到教育部「學術獎」，玉山青年學者則要達到科技部「吳大猷獎」的標準。通過審議的32人中，有19人是中華民國國籍，7人是美國籍，2人是日本籍，另外法國、德國、新加坡、印度籍各1人。和去年一樣，外國籍者維持約4成。

朱俊彰透露獲得玉山學者最高加薪500萬元的是一名外國籍學者，在母國國家級研究機構服務，且是主管級別。推薦學校覺得他的研究領域和該校正起步發展的方向吻合。

朱俊彰說，這位學者在國外待遇非常高，審查委員認為年薪多加500萬元就能延攬到，對台來說算是賺到。教育部已建置玉山學者中、英文資訊網站(https：／／yushan.moe.gov.tw／TopTalent)，目前先公布名單九人。

(旺報 )