疾管署今公布國內新增2例境外移入麻疹病例，其中，案1在可傳染期間曾搭乘台鐵、客運、高鐵、捷運，在北部與中部趴趴走；案2則在日前搭乘長榮航空返台。疾管署表示，衛生單位已掌握500多名接觸者，曾搭乘相關交通工具者需多留意。

疾管署副署長莊人祥表示，兩名案例均為20幾歲的年輕男子，分別來自中部及北部。來自中部的案1，曾在月初前往泰國旅遊，返台後發病，研判感染源為泰國；案2則在5日至23日前往越南、新加坡及泰國，數天前出疹，研判感染地為越南。

兩名個案在可傳染期間，曾搭乘大眾交通運輸出入公共場所，民眾若曾在7月17日至23日出入相關場合（如附表），應自主健康管理18天，若出現發燒、鼻炎、結膜炎、咳嗽、紅疹等症狀，應戴口罩儘速就醫。衛生單位目前已分別掌握案1及案2的接觸者，共549人。

今年以來，國內共累計107例麻疹案例，其中66例為國內感染，41例為境外移入，感染源以越南（13例）、泰國（12例）及菲律賓（6例）最多。

國際疫情方面，泰國、越南、紐西蘭累計的案例均高於去年總數。歐洲地區以烏克蘭最為嚴峻，而北馬其頓共和國、法國、義大利、土耳其的病例數亦超過千例，前往旅遊者需多加留意。

疾管署提醒民眾，按時帶幼兒接種MMR疫苗，並避免帶未滿1歲、未接種疫苗的幼兒至麻疹流行地區。一般民眾如需前往，應於出國前2至4週至旅遊醫學門診，評估是否需接種MMR疫苗，並做好防護措施。

(中時 )