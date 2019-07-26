Melody剛帶兩個女兒從美國回來，也分享歐美最新的保養新招。（粘耿豪攝）

凍齡女神Melody，剛從美國帶2個女兒放暑假回台，今（26日）出席微風百貨Belle Vie細胞抗衰spa館開幕，專注於健身及養生的Melody，最近發現快、狠、準的瘦身保養法「冷凍艙spa」，她表示進冷凍艙3分鐘，好像效果跟跑步30分鐘一樣，消耗許多卡路里，晚上也睡得特別好，長途搭飛機的疲累一掃而空，已經是很多歐美明星的凍齡新招。

Melody每年夏天都會帶孩子去美國度假，也是她跟美國好友相聚的放風假期。談到平日保養，她表示，雖然台灣氣候沒有那麼乾燥，但本身的保養也很重要，包括固定運動、有氧、重訓、伸展拉筋、打拳等，都是她維持體態的方法，也要多吃原形、不加工的食物。

她這次在美國，還去猶他州山攀岩，被懼高症嚇到花容失色，但帶兩個女兒在旁邊，又必須裝作很鎮定，最後看到7歲女兒安全攀岩下山、挑戰身體極限，令她非常感動，感覺身心靈都豁然成長了。

Belle Vie的明星機種「北極冰海超低溫冷凍艙」，訴求能在短時間，維持健康及肌肉的放鬆，已是國際間許多運動員、明星很流行上的課程，品牌同時也推出「細胞諧波抗衰艙」、「潔皮」課程。

(中時 )