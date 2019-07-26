中興大學副校長黃振文的益生菌產品應用技術，榮獲「台北生技獎」技轉合作獎。興大26日表示，此技術已授權6家公司量產銷售，其中「神真水二號」近5年的營業貢獻額度已累計破億元，銷售量超過200公噸，正積極規劃拓展美國、西班牙及東南亞等國外市場。

興大植物病理學系特聘教授兼副校長黃振文團隊，自2006年起從台灣各地收集土壤與植物樣本，分離出近千餘菌株，並從中篩選出具有促進作物生長與防治病害雙重功效的「蕈狀芽孢桿菌 (Bacillus mycoides)」，該菌株已申請獲得兩項發明專利，黃振文以「保護農作物健康的益生菌產品與其應用技術」，獲「台北生技獎」技轉合作獎，26日舉辦頒獎典禮。

興大表示，自2010年起陸續透過中興大學產學研鏈結中心，以非專屬的方式授權給興農等6家公司進行研發量產。其中，興農公司利用「蕈狀芽孢桿菌」技轉菌株發酵生產的「神真水二號」，在農田中施用可顯著促進水稻、番茄、高麗菜、玉米及花生等作物發育，增產可達10％以上，並可降低紋枯病、白粉病等發生率，減少對化學農藥依賴。

黃振文表示，此產品為安全無毒的益生菌生物性肥料，也是有機資材的植物保健產品、農業生技新產品，在田間施用可優化台灣農業生態，根據田間實作報告，使化學農藥噴灑量約減少50％左右，可導引農業轉向無毒安全用藥。

(中時 )