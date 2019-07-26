金曲台語歌后曹雅雯從民視《明日之星》出道，精湛歌藝、亮眼外型，擁許多死忠粉絲，她談到從去年開始發現，有一位熱情歌迷不知從何得知她的住家地址，不時會到她家樓下留下紙條、書或小物品。而她在26日早上出門時，再度收到禮物、信，信中還寫到他在曹雅雯家外面等了9小時，也有看到她出門上車等細節，讓她覺得有被監視的感覺。

她已跟所屬的時代創藝討論此事後，會先去警察局備案，她說：「很感謝粉絲的支持，但過多了會感到恐懼，也覺得人身安全備感威脅。」曹雅雯從沒見過這位粉絲，加上今年開始此粉絲出現的頻率增加，約莫2、3周至1個月就會到她家樓下來，甚至還告訴警衛說他有跟曹雅雯約見面，請警衛協助通知，不過因該名粉絲出現頻率過高，讓警衛有所警覺，現一看到粉絲出現，警衛會先致電給她、幫忙保護安全。

據悉，雖然粉絲沒有太激烈的舉動或言詞，但從所寫信件中，了解到該名歌迷是來自台中，頻頻表達都是對曹雅雯的愛慕與傾心，曹雅雯原先也認為純粹是很支持、喜歡自己的歌迷，未特別放心上，「但最近粉絲的跟蹤行為，開始感覺不安，擔憂自己與住家安全。」盼可以留多一點的私人空間、互相尊重。

(中時 )