台灣牛仔褲代工大王如興紡織，董事長陳仕修被指違反證券交易法，經金管會函送台北地檢署，調查局台北市調處26日依北檢指揮，搜索如興紡織，並約談陳仕修及相關的財務、會計人員到案，晚間恐移送北檢複訊。

如興紡織是國發基金入股的上市公司，但是被爆與大陸關係密切，併購大陸玖地公司是讓陸資借殼如興在台上市，之後如興紡織又公告法人董事恆興利豐預定轉讓3萬張持股，被金管會質疑違反證交法，移送北檢偵辦。

(中時 )