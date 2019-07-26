牛仔褲大廠被控違反證交法 遭北檢搜索 18:492019/07/26 中時 張孝義 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 北檢。（報系資料照） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台灣牛仔褲代工大王如興紡織，董事長陳仕修被指違反證券交易法，經金管會函送台北地檢署，調查局台北市調處26日依北檢指揮，搜索如興紡織，並約談陳仕修及相關的財務、會計人員到案，晚間恐移送北檢複訊。 如興紡織是國發基金入股的上市公司，但是被爆與大陸關係密切，併購大陸玖地公司是讓陸資借殼如興在台上市，之後如興紡織又公告法人董事恆興利豐預定轉讓3萬張持股，被金管會質疑違反證交法，移送北檢偵辦。 (中時 ) #如興紡織 #北檢 #金管會 #上市 也許您會感興趣 推薦閱讀 國安人員走私菸品案 「貨主」吳宗憲深夜送北檢複訊 22:202019/07/22 社會 隨扈夾私菸案 北檢天下第一組偵辦 22:482019/07/22 社會 別再遮掩 華航承諾今提報告 04:102019/07/25 政治要聞 走私菸是「長官交辦」 他曝幕後藏鏡人 09:312019/07/25 生活 北檢搜永和官邸特勤 府：全程配合 09:342019/07/25 社會 私菸案 華航黃姓員工移送北檢複訊 10:012019/07/25 社會 搜索總統官邸？北檢：僅到職務宿舍取證 10:572019/07/25 社會 華航不吐實 北檢上午搜空品處與華膳 12:212019/07/26 社會 統促黨總裁張安樂獻金案北檢開庭 16:072019/07/26 社會 一通電話內容 讓北檢提訊吳宗憲 16:242019/07/26 社會 社會熱門新聞 牛仔褲大廠被控違反證交法 遭北檢搜索 - 社會 - 中時 陸女醫師嫁來台 夫手機驚見小三嬌喊：老公真厲害 - 社會 一通電話內容 讓北檢提訊吳宗憲 - 社會 - 中時 理髮小妹幫老闆吹喇叭 老闆娘怒剃她毛 - 社會 疑憂鬱症纏身 北市59歲女子輕生不治 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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