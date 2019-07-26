鎮平國小「都市農村樂」夏令營，科學主題課程是「吹泡泡」，小朋友們實驗了許多不同的材料，終於找出自己的配方，吹出又大又漂亮的泡泡。（黃國峰攝）

多年來鎮平國小暑假均會舉辦夏日樂學暑期兒童夏令營，今年與中和社區結合，推出「都市農村樂」夏令營，26日最後一天，小朋友們展現10天來的學習成果，打陀螺、吹泡泡，玩得不亦樂夫多，各個依依不捨，希望暑假能一直玩下去。

都市農村樂夏令營將在地特色麻芛、打陀螺及吹泡泡等編進課程裡，小朋友們邊玩邊學，認識了早期農村的生活，如小朋友們參與了南屯在地特色的消暑聖品「麻芛湯」的製作，志工媽媽傳授學生如何麻芛的揀葉及搓洗，還有手工壓製一條條的米苔目、將紅豆餡包入麻糬內，都給小朋友不同的體驗。

打陀螺也是小朋友們這次最大的收穫，因為從認識陀螺開始，到學習如何打陀螺，最後還自製環保陀螺，看看誰轉得最久。科學主題課程則是「吹泡泡」，當然不只是「吹」泡泡，重點是怎樣做出可以維持最久表面張力的泡泡，小朋友們實驗了許多不同的材料，終於找出自己的配方，看著一顆顆晶瑩的泡泡在陽光下逐漸變大，成就感也越大。

鎮平國小黃翠琴校長表示，鎮平國小的學生很幸福，師長們很用心規劃辦理夏日樂學活動，期望給鎮平學童豐富又充實的學習，雖然放暑假但學習不放假！很感謝中和社區發展協會的協助，將社區資源帶進學校，讓學童的學習更豐富更多元。

(中時 )