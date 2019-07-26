曾說出「只有水淹總統府，台灣水患才有救！」面對立委質詢也曾明確表態「沖之鳥是礁」，敢言直言的國際知名水利及海洋工程學者、成功大學前校長黃煌煇7月26日清晨4時辭世，享壽72歲，行政院去年成立海洋委員會後，他以水利專長被延攬擔任首任主委到今年1月，辭世消息傳出讓不少人不捨。

談笑風生的黃煌煇，同時也敢言直言，10年前莫拉克風災釀嚴重水患，他曾當著前總統馬英九的面，語出驚人說「只有水淹總統府，台灣水患才有救！」從事水利、海洋工程研究逾40年，2015年出版《水之禪》 ，深入淺出解析艱深水知識，當時正逢台灣面臨嚴重乾旱，曾直指台灣人看天喝水心態，是進步最大障礙。

黃煌煇1946年11月出生，台南將軍區的農家子弟。是標準的成大人，大學、碩士到博士都在成大完成，並進入成大水利系任教。曾任成大副校長，2011年獲選成大校長，是成大創校以來第一位成大製造的校長。

面對黃煌煇離世，成大校長蘇慧貞哀痛不已。她說，自己在黃校長任內擔任副校長，更從他手中接下繼任印信，黃校長期待的神情與溫暖和譪的笑容，彷彿歷歷在目，哲人已遠去，典型在夙昔。「真可惜、太可惜，他是很優秀的水工人才，怎麼走了…」 成大工學院前院長李克讓透露，前一陣子曾去探望黃煌煇，當時黃的氣色還不錯，傳出辭世讓人意外。

成大前代理校長翁鴻山推崇黃煌煇是做事有魄力的人，擔任成大水工所所長期間，在安南校區建立對台灣水利相關研究的重要實驗場域。

黃煌煇學術研究出色，執行過許多跨國相關計畫，如與俄羅斯研究團隊合作進行國際海洋波動力學研究，還有雲林離島工業區開發計畫、彰濱工業區開發計畫相關的水工研究也是由他主持。

橫跨學術、產業以及行政的黃煌煇，個性豪邁，愛開玩笑。晚上會邊看書，邊飲一小杯紅酒，在成大人的眼中，是一位平易近人、會適時表達體貼的長官，包括送一些點心、小禮物，讓下屬感受到關心與肯定，有些員工私下會稱他「可愛的阿伯」。

黃煌煇與夫人邱奇妙感情好，以前沒有高鐵的年代，到台北出差再晚都會搭夜車趕回家。他也不吝表達對老婆大人的情意與感謝，有一年過生日，夫人到校長室送花，黃校長開心得熱情擁抱，羡煞在場者。

黃煌煇校長關心公共行政事務，卸任成大校長職務後，2015年12月出掌飛航安全調查委員會，2018年海洋委員會成立，擔任第一任主任委員。

(中時 )