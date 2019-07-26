郭婷筠曾在民視歌唱比賽節目《明日之星》獲得好成績出道，她老公是圈外人，2人穩定交往5年邁入婚姻，她開心分享22日早上產下3000多公克的兒子，夫妻倆替兒子取小名為「小澎Q」，她說：「因為老公姓彭，希望小孩澎澎又QQ。」她25日已轉到月子中心休養。

不過她因患有多囊性卵巢的疾病，過去一度暴肥20多公斤，醫生告訴她，受孕會比一般人困難，「發現懷孕時真的不有點敢相信，但我們都覺得這孩子是老天爺給我們很珍貴的禮物」，她憶起自然產時，花了超過24小時才產下兒子，形容生產的陣痛，讓她痛到懷疑人生，「我在醫院吼到像是去KTV嘶吼，最後快生的時候，護理師幫忙推小孩，感覺內臟都要一起被推出來，超虛脫，但一看到小孩整個人又有力氣了，生命真的很奇妙。」

她透露孕期共胖15公斤，「後期真的很辛苦，小孩的頭壓迫到膀胱，每天都頻尿，沒辦法好好睡覺」，她到快生時，甚至深受水腫所苦，腳腫到穿不下家中的鞋子，「只剩下夾腳拖鞋才穿得下了」，雖然懷孕過程中，有許多艱辛、不容易，她直呼：「懷孕是人生中很美好的過程。」

郭婷筠懷兒子時，孕肚頗大。（時代創藝提供）

(中時 )