國安特勤免稅菸一案，華航昨開完記者會，總統府今再開記者會釋疑。總統府發言人黃重諺今(26)日表示，沒有政務和機要人員涉入，也無總統府派車問題，常態是由侍衛室統籌調用。對此，北市議員羅智強點出3個可疑之處，並質疑總統府三申五令定調為「超買」，北檢還敢説這是「走私」嗎？

針對國安局特勤人員利用蔡英文總統出訪行程走私上萬條免稅菸案，總統府發言人黃重諺26日說明內部調查進度時表示，車輛調派一切由警衛室負責，當天並向總統府交通科調借2輛貨車載運，所有超買菸品都是國安人員所訂購，沒有府方人員參與，將有第二波懲處名單。

羅智強曾任總統府副秘書長，對總統府運作相當熟稔，在看完總統府記者會後，提出三個疑點和二個結論。

疑點1．總統府堅持定調「超買」，是一件很不尋常的事。因為，10000條是「超買」，哪個平民百姓有這樣的能力超買10000條菸，這個説法太沒有説服力，總統府不會不知道這種「幹話」人民實在不太可能買單，那麼，死咬著「超買」説，是要掩護誰？

疑點2．強調沒有總統府、國安會的政務與機要人員訂菸。但沒説總統府秘書長或國安會秘書長辦公室的「非政務」與「非機要人員」有沒有涉入。

疑點3．三輛專用公務車，是由侍衛室調度，這一點沒有錯；但二輛總統府公務車，依總統府車輛管理規定，是第三局交通科派出的。其派車流程是職員申請，填派車單，述明事由及地點，由一級單位主管（侍衛長）或其授權代理人（副主管如副侍衛長）核准後，送到第三局派車。這部分依規定，應該要有派車單。

羅智強最後兩點結論指出，一、拖了五天，該串的供也串了，該滅的證也滅了。現在，故事當然就由民進黨自己掰了。二、而且，總統府都三令五申定調為「超買」，那北檢、關務署還有膽説這是「走私」嗎？

對此網友紛紛留言，「今年最流行的詞，就決定是『超買』了」、「以後，如果採購進口菸貨都控制在9999條內，就都是超買？」、「海關可以廢掉，菸捐也不用課了，原來中華民國是Republic of Cigarette」、「超買那麼多次？」、「官員叫超買，庶民叫走私，又是兩套標準。」、「定調為超買好厲害啊，不用銷毀了，走私才要銷毀！」。

還有內行網友一針見血點出，「總統府在轉移焦點！超買固然違反了菸品買賣的規定，重點是違法𢹂入境！那是走私！其次是違反了機場管制區內的相關法規！」

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(中時電子報)