衛生局針對游泳池、三溫暖等業者水質抽檢，今年共有23家業者經實地評核，獲得「金牌水質認證」標章，認證期限為2年。（甘嘉雯翻攝）

衛生局針對游泳池、三溫暖等業者水質抽檢，今年共有23家業者經實地評核，獲得「金牌水質認證」標章，認證期限為2年。（甘嘉雯翻攝）

桃園市2年前開始針對游泳池、三溫暖等業者辦理等金牌水質認證計畫，從原本的21家業者認證獲選，增加至今年35家參加評核，共有23家獲得「金牌水質認證」標章，認證期限為2年，到2021年7月31日為止。

包含佳冬運動、平鎮室內游泳池、南區青少年活動中心、渴望會館、元智大學、青溪國小、中壢國民運動中心、石門山溫泉會館、桃園市垃圾焚化廠回饋設施活動中心、香港商世界健身事業有限公司桃園分公司、尊爵大飯店、陽光大溪地游泳池、桃園市立游泳池。

香港商世界健身事業有限公司桃園國強分公司、中央大學、楊梅國中、新天地活水健康世界、桃園國民運動中心、威尼斯健康有限公司、台北諾富特華航桃園機場飯店、長庚養生文化村運動中心、南方莊園渡假飯店、國立體育大學。

市長鄭文燦表示，衛生局每月皆會定期至轄內游泳池、溫泉及三溫暖業者進行水質檢驗，業者若有確實做好自主管理工作，皆能維持良好水質衛生。

(中時 )