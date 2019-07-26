蔡英文總統26日南下參訪車王電子，媒體詢問私菸風暴造成民調落後柯文哲，還被柯嘲諷「撿到菸」。對此蔡英文似乎沒聽懂，皺眉頭問一旁總統府發言人張惇涵說「柯文哲？柯文晢？柯文哲沒有參選啊！」記者二度詢問私菸造成民調大傷，蔡英文才說「就是尊重囉！」

蔡總統在參訪車王電子後，接受媒體聯訪，記者問到，私菸風暴造成柯民調完勝蔡。蔡總統先是一臉狐疑，皺眉頭問一旁總統府發言人張惇涵說「柯文哲？柯文晢？柯文哲沒有參選啊！」還問媒體「你講柯文哲還是韓國瑜？」

媒體再問柯文哲嘲諷她「撿到菸」，蔡英文語帶疑問說「這是他講的啊？那就尊重囉！」媒體不死心，二度追問民調反轉問題，蔡總統沒有正面回應，只說「就尊重囉！」

媒體詢問會不會擔心私菸衝擊總統選情？蔡總統四兩撥千金說，還是要面對問題、解決問題，這是長期以來累積的弊病，任何現任總統都要面對與解決，未來不要再發生類似情況。

網創「學富五車」諷私菸案 柯：蔡撿到菸

(中時 )