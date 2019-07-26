配合教育部發放2至4歲育兒津貼，桃園市補助對象為就讀私幼或未就學幼兒，且符合「未正在領取照顧該名幼兒的育嬰留職停薪津貼」及「未達家庭綜合所得稅率20％」條件，每人每月可領取育兒津貼2500元，第3胎以上每人每月再加發1000元。

教育局表示，桃園市0至3歲育兒津貼將實施至20121年7月31日，目前正在領取桃園市津貼滿2歲未滿3歲幼兒，為避免家長奔波，教育局已向中央申請轉銜幼兒資料，在實際年齡滿3歲後，若符合請領2至4歲育兒津貼的資格，家長免再至區公所申請即可續領中央2至4歲育兒津貼。

但若該名尚在請領桃園市育兒津貼的幼兒為家中第3名以上子女，家長須重新申請中央2至4歲育兒津貼，經審核通過將核發中央育兒津貼3500元／月；另如有變更幼兒戶籍地、姓名或領款人帳戶等需求，仍應至幼兒戶籍地之區公所重新申請。

教育局統計，2至4歲符合申請資格的人數，已扣除就讀非營利準公共及公幼的人數約有6萬2000多人，而滿2歲未滿3歲且正在領取桃園市育兒津貼的人數，約有1萬8200人。

(中時 )