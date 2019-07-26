口腔癌是青壯年男性最容易發生的癌症，發生率、死亡率都較其他癌症早10到20年。國健署統計，男性平均嚼檳榔率為6.2％，嚼檳榔率最高的縣市是台東，佔16.9％，最低則是新竹3.5％。整體來看，嚼檳榔率與檳榔產量、教育程度、年齡息息相關。

全台目前約有100萬名嚼檳榔者，暴露在口腔癌的風險中。根據國健署107年調查資料，男性國人當中，嚼檳榔率最高的縣市為台東縣（16.9％）、花蓮縣（13.1％）、南投縣（11.8％）、嘉義縣（11.8％）、屏東縣（10.2％）。

若以年齡區分，則集中在40至49歲，佔10.7％，其次分別為30至39歲（8.6％）、50至64歲（6.2％）；以教育程度來看，初中畢業者最多，佔14.4％，其次為高中畢業（8.8％）、小學或以下（5.2％）。

國健署癌症防治組簡任技正蕭淑純分析，嚼檳榔率的分布與產地、文化息息相關，花蓮、南投、嘉義、屏東都是檳榔產地大的縣市。居首位的台東產地雖不大，卻保留了原住民對檳榔文化的重視，將其視為婚喪喜慶的必備品。

至於嚼檳榔者多為中年及教育程度較低者，蕭淑純表示，中輟生較易受自我認同感影響而嘗試檳榔，成長後若從事較耗費體力的工作，常會將檳榔作為舒壓、提神的工具。目前已有替代品可協助戒除檳榔，建議民眾可改嚼蒟蒻、硬餅乾等口感類似的食物。

國健署自2017年起，補助醫院開設戒檳班，派員對嚼檳榔者進行衛教，今年以來已有7000人成功戒檳。蕭淑純提醒民眾善用相關資源，並定期進行口腔黏膜篩檢，盡可能減量或不嚼，避免口腔癌找上門。

(中時 )