任內全力並成功推動交通大學和陽明大學合併，國立交通大學校長張懋中今（26）日卸下4年校長的重擔，由交大副校長陳信宏接任代理校長，待及兩校整併完成選出新校長帶領新的團隊。

交通大學表示，為了革新高教，張懋中校長任內通過交通大學和陽明大學兩校合併案，期盼發展成一所「偉大大學」，引導學生確認潛力與天賦，並從「學答」到「學問」，在跨出母校之際，準備好終身學習，並具備培養完美的人格及品性。

今天的活動雖說是新舊任校長交接，更多交大主管、張懋中任內完成合作的陽明大學、國防大學理工學院的校長、院長都出席，現場氣氛充滿感恩。陽明大學郭旭崧校長以「眾人之諾諾，不如一士之諤諤」形容張校長直言敢練，不放棄理想，持續跟陽明師生溝通，才能為兩校合併奠定穩固的基礎。

張懋中排除萬難，推動交大和國防理工的不分系學位學程，為的是能帶動國防科技產業升級。國防大學理工學院荊元宇院長今天也表示，不是每個人心臟都這麼大顆，勇於挑戰，但「張校長深謀遠慮，像一位3顆星以上的大將軍，帶領大家開坦克車剷除障礙。」

張懋中說，卸任後他仍持續與交大人同行致遠，持續為台灣高等教育效力，傳承學術，培養未來的領導者與先驅者，因為唯有「發明未來」，台灣的經濟才能更上層樓。

(工商 )