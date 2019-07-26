登革熱防疫上緊發條。台中市長盧秀燕26日表示，台灣近年都受到登革熱非常嚴峻的挑戰，她上任就拍板定案提撥2000多萬元市長第二預備金提早防疫，市府與民間共同防治，到目前為止，台中市內登革熱案例都是境外移入，還沒有台中本土的登革熱案例。

盧秀燕說，對於登革熱問題仍不能掉以輕心，現在沒有，不表示接下來下半年度也不會發生，因此市府仍戰戰兢兢，在防疫工作全面動起來，目前已經防堵、防治7個月左右，希望繼續努力。

為預防登革熱，環保局展開第二梯次噴藥工作，委託合格防治業者，執行全市公共區域預防性噴藥；也啟動「登革熱孳生源三級複式動員專案」巡檢計畫，作業期間請民眾關閉家裡門窗、放置戶外的食物或衣物收妥、避免孩童或寵物外出，對於水生生物要做好防護措施。

環保局指出，暑假期間氣溫炎熱，午後並常有降雨發生，造成戶外積水，提供病媒蚊孳生的環境，提醒市民，雨後一定要巡檢及清理戶內外易積水容器，包括輪胎、寶特瓶、盆栽底盤、旗竿插座等，降低登革熱風險。

(中時 )