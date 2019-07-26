一年一度的關子嶺火王爺祭典山車巡行活動，26日下午熱鬧登場。（劉秀芬攝）

一年一度的關子嶺火王爺祭典山車巡行活動，26日下午熱鬧登場。（劉秀芬攝）

一年一度的關子嶺火王爺祭典山車巡行活動，26日下午熱鬧登場。（劉秀芬攝）

一年一度的關子嶺火王爺祭典山車巡行活動，26日下午熱鬧登場，在交通部觀光局西拉雅國家風景區管理處處長許主龍帶隊下，眾人穿上浴衣、臉上塗上關子嶺的泥漿，循傳統從寶泉橋出發，齊力將山車拉上嶺頂公園大成殿，拉車者各個汗流浹背，同行的遊客也大喊加油打氣。

火王爺廟源自日治時期的不動明王，時至今日成為關子嶺地區最堅定的守護神，一年一度的山車巡行活動，便是西拉雅管理處與地方溫泉業者最虔誠迎接火王爺誕辰的方式。

今年管理處也特別準備地方特產龍眼乾（桂圓）、蓮子，由西拉雅管理處處長許主龍與溫泉業者到火王爺廟拜拜祈福，祈求關子嶺泉源不絕，並於活動中贈送所有的在地業者，祝福業者祝福財「圓」滾滾、遊客流「蓮」忘返。

管理處為了推廣夏日泡湯好健康，活動特別結合在地溫泉業者、餐廳業者，推出湯屋、住宿、限量桶仔雞等超值優惠，優惠內容詳見西拉雅國家風景區管理處官方臉書粉絲專頁公告。

說到關子嶺泡湯的絕配，一定是香氣四溢的桶仔雞了，老街景觀餐廳也配合山車巡行活動共襄盛舉，26日起提供限量50隻桶仔雞500元優惠價，遊客可提前1小時打電話至06-6822008預定。

關子嶺火王爺祭典在大家的齊心協力下，將山車拉至嶺頂公園大成殿，沿途將火王爺的保庇分享給在地業者，參加山車巡行活動的遊客不僅都獲贈美雅家具觀光工廠的參觀門票，更有幸運者抽中免費住宿、湯屋券，收穫滿滿，留下難忘的回憶。

(中時 )