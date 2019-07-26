2020台灣燈會在台中，台中市府26日公布，由來台中定居20多年的英國籍設計師Anthony J. Soames（右三），設計「璀璨台中」識別標誌。（盧金足攝）

台灣燈會識別系統26日亮相，設計師Anthony J. Soames（右）分享設計理念，Logo設計融合台中「中」、「陀螺」、「氣球」、「燈籠」等創意元素，象徵台中地處「台灣之心」。（盧金足攝）

台中市睽違5年再次取得2020台灣燈會主辦權，雖然面臨中央補助不足的壓力，台灣燈會識別系統26日精彩亮相，由英國籍薩巴卡瑪設計總監Anthony J. Soames設計Logo，融「中」、「陀螺」、「氣球」、「燈籠」等元素，象徵台中地處「台灣之心」，充滿無限創造力，期盼在明年台灣燈會，帶給國內外遊客驚喜與歡樂感受。

市府觀旅局長林筱淇指出，2020台灣燈會在台中的識別系統，發揮台中在地特色、創新、燈會元素，成就漂亮別緻、獨一無二的識別系統，有「扶搖直上」的寓意，代表台中起飛、不斷往上。

林筱淇說，市府將會運用台灣燈會識別系統，在燈會文宣品、廣告、志工背心、燈會布置等各類行銷管道廣為宣傳，吸引國內外旅客到台中體驗這場國際盛事。

設計台灣燈會識別系統的Anthony J. Soames說，5年前台中歌劇院開幕時的投影展，也是他的作品，其中，令人驚艷的清亮眼睛，拍自她的女兒眼睛，至今他從英國來台中，已定居25年，在他眼中台中位居交通樞紐，旅遊便利，是一個富含文化、人文多樣性、創新而進步的城市，具有快樂幸福、充滿活力及豐裕富饒的城市個性。

為營造台中成為一座「璀璨城市Dazzling City」，設計師在進行CI主視覺的顏色選擇時，還為市民進行問卷調查，挑選黑、藍、紫、黃、綠等顏色，代表明年台灣燈會期間的夜晚，展演出屬於台中特有的新奇、奇幻、幸福及生命等不同主題。

(中時 )