勞動力發展署中彰投分署26日舉行產學訓合作訓練結訓典禮，179名學員完成為期1年職訓課程，全數獲得廠商聘用，訓後就業率100％，勞動部政務次長林明裕表示，全國培育訓練4910名學員，接受產學訓合作訓練的學員，畢業時可取得學位、技能、證照及3年的工作經驗，提早進入職場卡位。

林明裕說，產學訓合作訓練計畫邁入第13年，著重技術紮根與技術養成，強化青年的實務技能及職場經驗，企業端獲得穩定優質的技術人才。

此外，在專業技術、證照及職場實務工作經驗的加持下，參加勞動部產學訓專班學員在業界起薪優於一般社會新鮮人，在學期間具有職場實務經驗，畢業與就業市場接軌，增加就業穩定度，隨著工作經驗的累積，薪資待遇也水漲船高，用技能成功翻轉未來。

中彰投分署分署長林淑媛強調，產學訓學員不僅是技術能力好，在業界有「專業、勤奮、學習力高」的好口碑，今年度中彰投分署與5所學校合作招生348個名額，吸引904人報名，錄取率僅38％，競爭激烈。

產學訓專班學員在大一時到中彰投分署接受1800小時的專業技術養成訓練，晚上由學校安排老師到分署上學科教育，讓青年在訓練期間既可兼顧理論與實務的學習，結訓時又能及早進入職場就業歷練，立即學以致用。

(中時 )