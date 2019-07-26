華航高層懲處 羅雅美、邱彰信調非主管職 19:272019/07/26 中時 陳祐誠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 有華航員工爆料，專機任務協助走私免稅菸品已是多年陋習，內部員工因為看不下去而爆料。（示意圖／高興宇攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歷次專機任務專案負責人及部門主管及相關交易資料。(華航提供) 中華航空稍早宣布，針對本次專機免稅菸品販售疏失，相關專案督導負責人調非主管職，並接受調查。羅雅美資深副總經理調董事長室特別助理，空中商用品供應營銷處邱彰信副總經理調總經理室高級專員，人事預計8月1日生效。 先前歷次專機任務專案負責人及部門主管，仍在本公司任職者，行政責任一併清查追究；法律責任部分，華航將整理相關交易資料，主動移送司法機關釐清。 記者會掩護誰？ 柯志恩：華航保住她 才不會燒到府方高層 (中時 ) #華航懲處 #羅雅美 #專機 也許您會感興趣 推薦閱讀 高層幫忙訂菸？華航急澄清：旅客自行預購 18:262019/07/22 財經 獨家》華航高層綠油油 護航免稅菸闖關？ 23:492019/07/22 政治 綠執政 總統專機走私菸牟利公開祕密 04:102019/07/23 政治要聞 總統專機變成走私專機 介文汲：上樑不正下樑歪 07:522019/07/23 政治 華航董座鞠躬 專機取消預購優惠 17:122019/07/25 生活 走私菸案 華航：專機不再開放免稅菸品預購 17:172019/07/25 生活 總統專機私菸案 國民黨團前赴監察院舉發 11:512019/07/26 政治 記者會掩護誰？ 柯志恩：華航保住她 才不會燒到府方高層 13:522019/07/26 生活 為專機人仰馬翻 華航基層員工怒 13:572019/07/26 生活 總統專機走私陋習 始作俑者勁爆 17:202019/07/26 生活 生活熱門新聞 總統專機走私陋習 始作俑者勁爆 - 生活 為專機人仰馬翻 華航基層員工怒 - 生活 雨用倒的！台北等16縣市大雨特報 - 生活 肝膽胰臟醫：這食物降脂肪肝最有效 - 生活 華航高層懲處 羅雅美、邱彰信調非主管職 - 生活 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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