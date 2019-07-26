歷次專機任務專案負責人及部門主管及相關交易資料。(華航提供)

中華航空稍早宣布，針對本次專機免稅菸品販售疏失，相關專案督導負責人調非主管職，並接受調查。羅雅美資深副總經理調董事長室特別助理，空中商用品供應營銷處邱彰信副總經理調總經理室高級專員，人事預計8月1日生效。

先前歷次專機任務專案負責人及部門主管，仍在本公司任職者，行政責任一併清查追究；法律責任部分，華航將整理相關交易資料，主動移送司法機關釐清。

(中時 )