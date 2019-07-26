中職明星賽27日就要開打，今(26)日公布先發打序，今年陳江和繼退休戰後再度扛起先發第一棒，陳江和還向學弟們嗆聲自己寶刀未老。而陳連宏總教練則透露自己安排打序別有用心，因為擔心陳江和如果打第九棒要守3局，身體會受不了。

中信兄弟老將「紅龜」陳江和4月21日退休戰，難得扛下先發第一棒，之後便轉往教練職，因還具有球員身分，在球迷的支持下入選明星賽一員，並再度扛起一棒責任。不過陳江和笑說自己當教練後都只有打給選手接，都沒有進行打擊練習，應該不會打滿全場，自己要犧牲一點讓中華隊總教練洪一中有更多機會觀察選手。

稍早王威晨還在記者會表示希望明星賽要把球擊向陳江和守備的二壘，並且跑出一支內野安打，陳江和則放話，「我會叫學弟不要把球打過來，因為一定會出局，我雖然退休了還是不會輕易讓學弟上壘，撲也會把球撲下來。」

陳連宏總教練則透露讓陳江和扛下一棒的原因，「陳江和身體狀況預計讓他守1局就會讓他休息，不然如果中信兄弟少一個一壘指導員怎麼辦！如果排他第九棒他就要守備3局，怕他受不了。」

(中時電子報)