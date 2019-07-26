有「台中之肺」之稱的水湳中央公園，面積達67公頃，歷經4年多工期，目前全區已進入驗收階段。（盧金足翻攝）

號稱「台中之肺」的水湳中央公園，面積達67公頃，歷經4年多工期，全區已完工，進入驗收階段；設計中央公園的法國籍建築師Catherine Mosbach26日來台中，對採「生態工法」創造出的都市森林，肯定呈現她的理念，園區將在10月底完成驗收，開放部分區域供民眾體驗，預計年底前開幕。

水湳經貿園區中央公園進入驗收階段，Catherine Mosbach昨日與市府建設局長陳大田到中央公園視察，肯定市府對中央公園未來營運方向的規畫，分享國外對於公園營運模式的做法，期待中央公園推動更多教育、文化方面的活動。

Catherine Mosbach表示，身為景觀建築師，能來台灣開發建置這座大規模的公園，讓她在澳洲、紐西蘭、比利時等國家介紹中央公園時，國際專業人士都想來台中參觀中央公園，更希望能將這樣「低碳」、「智慧」及「創新」經驗帶回自己的國家。

陳大田指出，水湳中央公園是台中首座位於都會區的森林生態公園，樹林、水池多處可見螢火蟲、鳥類、蜻蜓、蛙類，為有效管理及做好維護、營運，4月成立中央公園管理中心，駐地專責處理中央公園的大小事情，針對公園的營運方式做好相關規畫。

打造城市山林的中央公園，未來園區正式對外開放後，會設置遊客服務中心，提供民眾諮詢及預約導覽服務；部分空間委外經營輕食餐飲；園區內的生活體驗區、味覺體驗區及花市將陸續規劃為品味生活、咖啡飲茶等園區休憩用途，或邀請台中在地伴手禮、連鎖店進駐，提供民眾終身學習的戶外空間。

(中時 )