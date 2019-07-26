嘉義縣民雄農工教師王俊雄，這周帶隊參加「中華民國第59屆中小學科學展覽會」，總成績獲高中學校組團體獎第3名，不僅如此，作品擋不住的「吸」飲力，利用海藻膠做成的環保吸管，榮獲環境學科第1名，並頒贈「聯發科技」特優獎，評審看了都鼓勵學校要立即申請專利。

民雄農工校長鍾順水表示，獲得好成績，得感謝王俊雄、王瓊祥、陳秋庭老師，帶領林以真、林穎詩、張凱越、張茗榤、黃友傳、何庭瑜6位同學，開發出可食用新型吸管，及愛玉凍新製程，王俊雄老師剛獲師鐸獎，現在又拿到全國科展金牌，真是雙喜臨門。

王俊雄表示，全國科展高中組，近年都由北一女、建中、雄中、師大附中等名校拿獎，民雄農工今年獲得團體組第3名，十分難得，這份榮譽，絕對是參賽師生們，共同努力的結果。

王俊雄說，職校資源有限，但學校裡許多優秀老師，以無限的創意，帶領學生實作、發明，利用有限器材，創作各種實用產品，像今年得獎的食用吸管就極具市場競爭力。

他特別強調，學生們藉由海藻膠，研發出可食用、耐酸、耐高低溫，此外，還可吸珍珠、搓破封膜，每根價格僅0.02元，加紅茶、檸檬食品粉末也才約0.2元，這種環保吸管，被評審讚賞，是可申請專利的新發明，學生們也因而信心大增，會努力在年底國際科展發光發熱，拚出好成績。

(中時 )