文學步道也要加以改善。（彰化縣政府提供）

八卦山的銀橋飛瀑未在八卦山風景區內，深入林蔭步道，有傳說中的冷泉，鬱鬱蔥蔥，交織多條賞景步道，引人入勝，但是入口的意象不清楚，城觀處投入周邊改善工程，市民企盼強化公共休閒設施，讓八卦山更豐富。

八卦山銀橋原是鐵線吊橋，1950年吊橋失修，由彰化銀行出資重修，因而稱為「銀橋」，過去冷泉汨汨湧出，一度是婦人聚集洗衣場所，深入幽谷的山洞無數，也是許多人童年探險的夢土。

銀橋引領想像，後來景觀改造，還引冷泉打造水道蜿蜒的水景公園，但水源的水量並不夠，還得再抽地下水，婦女洗衣的場景不再了，但水景公園「玩」了幾年後，因管理不易、再加上遇到旱季，草草停擺了，留下放棄後乾枯的凹陷水道殘跡。

但不少人仍對銀橋的景觀再造寄予厚望，主要銀橋就位在進入八卦山最重要的入口旁，交會了文學步道、彰化美術館和日本時代遺留的防空洞等，串聯大佛風景區和天空步道等。

目前通往銀橋的入口施工封閉，更引起好奇，縣府城觀處表示，目前投入改善工程，銀橋水景設施填平、鋪面重新鋪設，進行排水設施改善。

此外，強化卦山路口的意象，人行道的地坪改善重新鋪設、指標牌移設及高度調整、並新設階梯擋土牆；文學步道周邊的鋪面和詩碑也進行改善，賴和的詩牆也要重新上漆。目前九龍池木棧道修繕已經完成了，開放供民眾使用。

(中時 )