章子怡與蕭邦有多年深厚情誼，多次穿戴品牌珠寶出席影展走紅毯。（Chopard提供）

劉亦菲在微博釋出她擔任CHAUMET中國區大使的首波形象照氣。（擷自微博）

：「神仙姐姐」劉亦菲擔任CHAUMET中國區大使，在形象中頭戴皇冠，貴氣中不減仙氣。（擷自微博）

芝柏表最近宣布邀請陳曉擔任品牌代言人。 (GIRARD-PERREGAUX提供)

芝柏表代言人陳曉佩戴GP芝柏表Laureato桂冠系列天際行者鏤空腕表。 (GIRARD-PERREGAUX提供)

近兩個月精品為了搶進搶進中國市場，先後傳出中國明星受邀擔任品牌代言人或形象大使的消息，先是蕭邦邀章子怡擔任全球代言人，CHAUMET也力邀劉亦菲出任中國區形象大使，就連芝柏表也加入戰局，邀陳曉代言腕表，中國明星身價水漲船高，勢不可擋。

蕭邦（Chopard）今年五月在坎城影展期，正式宣布由章子怡擔任蕭邦全球品牌大使，章子怡還在坎城影展同步登場的「蕭邦最具潛質演員獎」（Trophee Chopard）上，以「影壇教母」的身分擔任頒獎人，完美詮釋品牌大使的身分，可謂實至名歸。

章子怡多年來一直是蕭邦的品牌好友，今年坎城影展上章子怡更全程佩戴蕭邦珠寶出席大小影展活動，章子怡透露她與蕭邦總裁兼藝術總監Caroline Scheufele是多年好友，合作多年以來一直默契，去年Caroline Scheufele來中國六次，其中一次就是專程與她洽談代言一事。

繼宋慧喬擔任品牌大使之後，品牌在本月初也宣布中國女星劉亦菲擔任CHAUMET的中國區大使，戴上品牌最具象徵性的鑽石皇冠，以「公主范」、「女王力」的氣場，詮釋CHAUMET珠寶的貴氣天成。

有「神仙姐姐」之稱的劉亦菲擔任CHAUMET大使，首波公布的官方形象照貴氣十足，仍依舊不減仙氣。這個月以來劉亦菲除了出席品牌在摩納舉辦的《御冕傳世—始於18世紀的珍寶藝術展》外，還受到到品牌珠寶工坊參觀珠寶製作的過程，一系列公布在微博的美照讓人驚豔。

芝柏表 (GIRARD-PERREGAUX)在上個月宣布邀請陳曉擔任品牌代言人，隨及在上海蘇州河畔為陳曉舉辦一場天際行者（Earth To Sky）之夜，在這場陳曉首次以代言人身分出席的活動上，GP芝柏表執行長Patrick Pruniaux特別準備一只Laureato桂冠系列Absolute腕表作為賀禮，可謂備受尊榮。

影視雙棲的演技派男星陳曉近來演藝事業蒸蒸日上，先後演出多部夯劇，繼與陳妍希合作《神雕俠侶》之後，近作以《那年花開月正圓》為人所熟知，對於芝柏表拓展中國大陸市場，將會是一大助力。

(中時 )