為穩定文旦的市場，麻豆區農會26日開始收購文旦大果，8點開始陸續有柚農載運大果文旦前來秤重交貨，農會也調派臨時工協助搬運，一整天下來，總計收購1.6萬公斤，文旦大果堆積如山，看起來相當驚人。

立委郭國文3月邀農委會主委陳吉仲南下與麻豆柚農座談，討論收購大果文旦以穩定麻豆文旦價格，並且承諾提高收購價格與數量。

近日文旦進入採收期，麻豆農會宣布，7月26日到8月4日止，每日的上午8點到下午9點受理各果樹產銷班的大果文旦收購，收購價每台斤10元，預計收購100萬台斤，分10天收購完成，收購地點在麻豆農會供銷部農業倉庫。

農糧署南區分署長姚志旺說，大果文旦比一般規格的麻豆文旦果實略大，品質不一定差，收購大果文旦可穩定麻豆文旦市場行情。麻豆區農會總幹事孫慈敏表示，農會收購的大果文旦，將加工製成蜂蜜柚子茶、柚子蔘、梅柚片等加工品；農糧署南區分署也幫忙媒介加工廠，將加工成果汁、果醬。

麻豆農會指出，文旦大果收購每天安排不同產銷班進場，26日交貨量有1.6萬公斤，預計27日起數量會更多。為了收購大果文旦進行加工，農會陸續添購冷凍設備，未來也希望再添購恆溫設備。

(中時 )