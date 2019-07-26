伸港國中成立「高甲戲」社團，活化保存傳統戲曲，26日在美港西社區大學幫忙下，伸港國中成立高甲戲曲文物館，社區大學的學員也穿起戲服，粉墨共襄盛舉。（吳敏菁攝）

伸港國中為了薪傳文化，26日在校園內揭牌成立「高甲戲曲文物館」。（吳敏菁攝）

伸港國中為了薪傳文化，26日在校園內揭牌成立「高甲戲曲文物館」。（吳敏菁攝）

高甲戲從清代中葉傳入台灣，彰化縣伸港鄉泉州社區是台灣「高甲戲」發源地，伸港國中為了薪傳文化，2011年還成立「高甲戲」社團，26日在校園內揭牌成立「高甲戲曲文物館」，細說戲曲源頭和演變，並陳列各式各樣的樂器，引領進入多采的戲曲世界。

甲高戲傳入台灣後，雖屬南管系統，但並非純粹文戲，在台灣演化，有人說演的多數是武戲，又有「戈甲戲」戲之稱，這充滿濃濃泉州氣味戲曲的故鄉，就是在伸港泉州社區流傳發揚開來。

只是隨著時代演變，已逐漸被歌仔戲消融了，目前僅存彰化員林市「生新樂」劇團能演出傳統高甲戲，大葉大學承辦「美港西社區大學」，深入伸港鄉泉州社區田野調查，蒐集「高甲戲」相關文史資料。

不只保存，還要活化即將失傳的戲曲，伸港國中更成立社團，引領學子和社區耆老互動，並粉墨登場，再現了傳說中的高甲戲，引人入勝，並屢屢得獎。

伸港國中26日成立「伸港鄉高甲戲曲文物典藏館」，社區大學的學員們也都粉墨登場來助陣，縣長王惠美期許提供給學生們一個學習高甲戲曲好環境，達成文化扎根、永續薪傳的教育目標。

校長石興銓則感謝各界支持文化紮根與技職教育，讓校園成為保存文化薪火的方舟，讓高甲戲能繼續傳唱下去，感受地方文化獨特生命力和戲曲之美。

(中時 )