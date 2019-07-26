中職明星賽首次邀請業餘投手吳昇峰參賽，成為中華隊一員，明(27)日將會以第2任投手身分上場。吳昇峰過去曾在兄弟擔任練習生，因此最想對決的人就是過去很照顧他的「恰恰」彭政閔，並說要和彭政閔來場「男子漢的對決」。

有「業餘王牌」稱號的合作金庫投手吳昇峰，這次在中華隊選訓委員的推薦之下，獲邀成為明星賽中華隊成員，創下首位業餘球員參加中職明星賽的紀錄。不過在加入業餘球隊前，吳昇峰其實曾在兄弟當練習生，當時就受到前輩彭政閔許多照顧。

吳昇峰創下首位業餘球員參加中職明星賽的紀錄，最想對決彭政閔。（鄧心瑜攝）

今年是彭政閔退休年，也將是他最後一次參加明星賽，過去吳昇峰都無緣與彭政閔交手，這次有機會正面迎戰讓他很期待，「滿想和恰哥對決的，但不敢想要三振他，只要不被安打還是全壘打就好了。」並說要和彭政閔來一場男子漢的對決。

而彭政閔聽聞後回應他，「以前從來沒有打過他的球，也滿想跟他(吳昇峰)對決的，希望明天有機會看看他的進步。」

(中時電子報)