第五屆成龍國際動作電影周世界影迷嘉年華25日晚上在山西大同舉辧，也是成龍睽違5年再度和來自44個國家、近千位的影迷相見歡，和成龍合作好萊塢電影《尖峰時刻》的克里斯塔克（Chris Tucker）也驚喜現身會場，拋下震撼消息，預告東西雙雄將再次合體演出。

克里斯塔克說跟成龍合作的3部電影，是他人生中最開心的時刻，為了想和成龍再度搭檔合作，更是從美國飛到大陸來跟成龍商量，並興奮表示兩人即將會有新作品呈現，也互相擁抱，讓現場所有影迷歡呼尖叫，成龍則形容：「克里斯塔克是我不同媽媽的兄弟。」

成龍嘉年華活動現場。

嘉年華現場在湖邊搭舞台，成龍搭乘快艇從湖上帥氣登場，打招呼說：「來自全世界的影迷朋友們大家好！」接著用中文、英語、日語、法語、韓語等10餘種語言向世界影迷問好，他感動說：「現在我眼前的這一幕，是我多年來的夢想。幾10年來，我一直希望能舉辦一個屬於動作電影的電影節，給動作電影人、特技人鼓勵和嘉獎，更希望能邀請全球的影迷們來到中國，一起參加這個盛事，今天，這個夢想終於實現了。」

現場有一位來自日本的影迷，用流利的中文說已喜愛成龍35年，並帶來這35年不同時期跟偶像的合照，讓台下的成龍感動流淚；更有來自美國明尼蘇達州的Amy和Tommy，他們兩年前不約而同把成龍寫進了他們的結婚誓詞；另有一位全場最年長74歲的資深影迷Joy，同樣來自美國，分享自己24年前曾接到成龍問候的電話，也一路跟著成龍跑遍世界各地。

北京成龍慈善基金會2012年在甘肅申都鄉瓦結小學援建「龍子心瓦結小學」，學校校長也來到成龍國際動作電影周，他眼眶含淚感謝成龍，還說學生們都特別學習功夫強身健體，成龍則說：「他們不用感謝我，應該感謝我的影迷們，我對他們說：『他們捐一塊，我捐兩塊。』是他們一元一元的捐助，換來了小學的一磚一瓦。哪裡有需要我們就會到哪裡去，做公益沒有終點。」

成龍（左）跟克里斯塔克相見擁抱。

(中時 )