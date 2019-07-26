王金平信奉關公，特地南下高雄參加千人祝壽參拜活動。（袁庭堯攝）

在壽桃點燈儀式前，王金平特地在燈上留下「民安國寧」4字祈福語。（袁庭堯攝）

宮廟贈與王金平的賀禮，上面題字也相當耐人尋味，王金平本人還特別附誦一次。（袁庭堯攝）

前立法院長王金平26日南下高雄楠梓區，參加合發宮關聖帝千人祝壽參拜活動。對於韓國瑜28日北上參加國民黨全代會，他不表示意見。現場宮廟主持人特地送上「扭轉乾坤、一筆定天下」紀念品，暗示勸進意味濃厚，

王金平表示，農曆6月24日是關聖帝君聖誕日，特別來向關聖帝君拜壽、奉香，也祈求台灣能夠發展，人民能夠幸福。王金平在現場受到信眾夾道簇擁，許多人高喊「王總統好」。

外界關切，先前在義消餐會上似乎已與市長韓國瑜敲定下次見面日期，王金平今天被問及此事卻回應「好像還沒有很明確」。

對於韓國瑜28號北上參加全代會、接受國民黨正式提名，外界仍好奇王金平外來動向，尋問他如何「選下去」。王金平表示「一切還是順著因緣走，上天要我走這條路的話，上天就會做安排」。言語間似乎有所保留，沒有把話說死。

王金平在台上致詞時，仍細數關公生前事蹟，強調其德性。點壽桃燈前，還特地在燈上簽上「民安國寧」四字，宮廟主持人隨後送上表框文昌筆，上面寫有「扭轉乾坤、一筆定天下」。王金平接受賀禮時，也強調「一定會替台灣的未來謀求幸福」。

(中時 )