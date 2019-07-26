內政部長徐國勇日前在臉書宣布，將狀告韓家軍粉專散佈不實訊息，徐國勇今天表示，在他向警察機關舉報這些粉絲專頁散布謠言之後，原本散佈假訊息的幾個粉絲專頁已於昨日同時間發布澄清公告、道歉並撤掉原本的假訊息。不過，由於警方已接受舉報，並無徐國勇撤回與否的問題，警方將持續調查。

徐國勇在臉書表示，沒有發生過的事情，卻將它製造出來並散佈，這個不是評論，而是真正的假訊息，這種行為意圖製造社會對立、衝突，非常不應該。

他並再次強調，施政、救災、治水不分藍綠，若地方政府需要協助，內政部都會來協助，希望不要再有有心人士藉機挑撥、無端生事，中央地方協力一起為民眾生活打拼。

由於徐國勇未提及撤銷舉報與否，不少網友關切是否仍有法律問題，內政部表示，警察機關因警察人員發現、民眾舉報、行為人自首或其他情形，知道有違反社維法行為的嫌疑後，就要依職權開始調查。調查結果如確定有違法的話，再依照規定裁處，由於事涉公權力的執行，並不會因為舉報人撤回舉報就停止調查，就像檢舉交通違規，也不會因為檢舉人後來反悔說不檢舉了，警察就可以銷單一樣的道理。

(中時 )