彰化縣去年度生產垃圾117萬公噸，其中包括傢具等巨型垃圾就多達6087公噸，卻沒有統一的回收管道，有的公所有代辦清運，有的沒有，而且收費不一或未訂標準；而全縣垃圾車，目前只有8個鄉鎮市裝置GPS，可用手機搜尋行駛到哪裡，便民措施值得全縣都來推動。

傢具、彈簧床、裝潢等廢棄物占垃圾相當大宗，卻只有彰化、員林、鹿港、和美、花壇、芬園及芳苑公所，執行清運，協助解決迫切的需求，但審計室也指出，並未規範各鄉鎮公所訂定統一收費標準和管理機制與程序。

目前各公所對於收費項目，或以車計價，或區非廢棄物項目計價，衍生了混亂和糾紛，縣民指出，對於一般民生住戶，建立傢俱等大型廢棄物的管道是非常必要的，畢竟是戶人家都可能會遇到的問題，有辦理回收便民的鄉鎮，傢俱等濫倒情形也特別嚴重，缺少回收再利用管道，值得更強化便民的措施。

「垃圾車走到哪裡了？」垃圾車加裝GPS等e化措施，已讓許多人透過手機就能掌握垃圾動向，減緩焦慮的等待，但目前只有8個鄉鎮市完成e化，花壇鄉公所今年8月也要上路了。

彰化縣環保局表示，強化傢具回收和清運e化都已經加緊在做，環保署7月最新公布垃圾焚化廠查核評鑑，溪州焚化廠榮獲「績效進步獎」殊榮。此外，為了免除民眾等待垃圾車，配合環保署擇定試辦定點回收垃圾，埤頭鄉試辦路線從合興村和華泰社區，7月已經上路，彰化市則從老人文康中心至東興宮，預定9月2日上路，計畫設置10個回收點。

(中時 )