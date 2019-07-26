看好商旅車市前景，TOYOTA總代理和泰汽車今年引進最新款GRANVIA，而且一口氣提供6人座、9人座共5款車型選擇，並以174.9萬元起的價格直接切入歐系品牌價格帶，目標要搶37.5%的市場佔有率。

TOYOTA GRANVIA來勢洶洶，但本事在那裡？若以引擎動力輸出來看，GRANVIA配置擁有176.8hp/45.9kgm最大動力輸出的2.8L柴油渦輪引擎搭配6速手自排，不僅比Ford旅行家、HYUNDAI GRAND STAREX略顯優勢，同時也比VW旗下 Caravelle、Multivan的低階款，和Mercedes-Benz V-Class低階款高；商旅車很重要的迴轉半徑，GRANVIA在車長5.3m上下、軸距3.3m前後的同級競品中，也以5.5m拿下最小迴轉半徑，凸顯出其穿越窄巷的靈活度。

另外，GRANVIA也誠意十足地全車系提供雙側滑門，頂級、旗艦的車款更配備電動滑門，司機在儀表控台上就能操作開啟及關閉電動滑門，這樣的規格在其他競品中，有些還是列為選配，需額外加錢購買。車室空間更是商旅車最重要的特色，GRANVIA每一排座椅都有自己的空調出風口、閱讀燈照明，還有現代人少不了要隨時充電的USB插孔。

這次試駕印象，6人座Ottoman電動座椅質感很高，椅面上有菱格紋縫線，扶手高度適中，一旁還有可翻轉的置杯架，由於座位正好在車身中央，在行駛途中是最為穩定與舒適的位置，座椅最大範圍可接近平躺，在長途巡航時，可帶給乘客絕佳的休息環境。旗艦款配置Pioneer擴大機，12支喇叭營造出有臨場感的音效。至於9人座，難得的是各座位均能享有充裕的空間，但滿客時的載物空間即變得非常有限。

6人座旗艦座椅提供椅背傾斜、小腿支撐及電熱功能。（陳大任攝）

6人座旗艦第二排座椅配有可摺疊的中央扶手置物檯。（陳大任攝）

6人座旗艦座椅頭枕可做4向調整，提供更好的支撐。（陳大任攝）

6人座旗艦版LED閱讀照明。（陳大任攝）

.6人座旗艦空調具清淨功能。（陳大任攝）

6人座旗艦第三排座椅相當舒適，乘座空間相當寬敞。（陳大任攝）

6人座旗艦配置商務艙等級的Ottoman電動調整座椅。（陳大任攝）

9人座旗艦儀表控台配置簡約，中央扶手置物空間很大。（陳大任攝）

9人座第二、三排座椅附扶手，並採雙獨立座椅設定。（陳大任攝）

9人座乘客都享有絕佳的視野，側邊附有USB充電孔。（陳大任攝）

9人座第四排為3座設定，椅面可上折增加置物彈性。（陳大任攝）

TOYOTA GRANVIA尾門開度大，滿坐時即無太置物空間。（陳大任攝）

(中時 )