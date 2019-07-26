看好商旅車市前景，TOYOTA總代理和泰汽車今年引進最新款GRANVIA，而且一口氣提供6人座、9人座共5款車型選擇，並以174.9萬元起的價格直接切入歐系品牌價格帶，目標要搶37.5%的市場佔有率。
TOYOTA GRANVIA來勢洶洶，但本事在那裡？若以引擎動力輸出來看，GRANVIA配置擁有176.8hp/45.9kgm最大動力輸出的2.8L柴油渦輪引擎搭配6速手自排，不僅比Ford旅行家、HYUNDAI GRAND STAREX略顯優勢，同時也比VW旗下 Caravelle、Multivan的低階款，和Mercedes-Benz V-Class低階款高；商旅車很重要的迴轉半徑，GRANVIA在車長5.3m上下、軸距3.3m前後的同級競品中，也以5.5m拿下最小迴轉半徑，凸顯出其穿越窄巷的靈活度。
另外，GRANVIA也誠意十足地全車系提供雙側滑門，頂級、旗艦的車款更配備電動滑門，司機在儀表控台上就能操作開啟及關閉電動滑門，這樣的規格在其他競品中，有些還是列為選配，需額外加錢購買。車室空間更是商旅車最重要的特色，GRANVIA每一排座椅都有自己的空調出風口、閱讀燈照明，還有現代人少不了要隨時充電的USB插孔。
這次試駕印象，6人座Ottoman電動座椅質感很高，椅面上有菱格紋縫線，扶手高度適中，一旁還有可翻轉的置杯架，由於座位正好在車身中央，在行駛途中是最為穩定與舒適的位置，座椅最大範圍可接近平躺，在長途巡航時，可帶給乘客絕佳的休息環境。旗艦款配置Pioneer擴大機，12支喇叭營造出有臨場感的音效。至於9人座，難得的是各座位均能享有充裕的空間，但滿客時的載物空間即變得非常有限。
(中時 )
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