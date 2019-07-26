隨著國內商業活動與旅遊休閒發展，商旅車（MPV）消費需求變得更加多元，雖然4000台左右市場規模並不算大，但是投入的品牌和車型卻相當多，單就座位數就有6、7、8、9人座之分，還有長、短軸之別，品牌有Ford、HYUNDAI、Mercedes-Benz、PEUGEOT、TOYOTA、VW，LEXUS明年也將加入戰局推出品牌首款MPV。

MPV消費族群很特別，個人的部分大多是企業主或藝人，主要是因為車身空間大、座椅舒適，上下車方便，更重要的是外觀低調，較不易引人注意；另外也有許多消費者是自行創業人士，不管是載人、載物，車輛就像是自己的行動工作室；至於商務上的禮賓接送、休閒旅遊或是長短租賃更是主要的市場。

LEXUS今年在上海車展發表的Lexus LM不但極其奢華，4人座的設定其實就是專為後座兩席規畫的路上頭等艙，前後艙以玻璃屏窗完全隔開，屏窗可升降並調節透明度，下方還有冰箱、儲物櫃，以及26吋彩色螢幕，座椅不僅內建氣壓調整，頭枕或椅墊均採用高級泡綿，可阻絕底盤傳遞上來的碎震，至於車價，高達500萬元。

福斯商旅是國內MPV產品線最廣的品牌，在T6車型的基礎上，從以接駁載運乘客為主的Caravelle，至訴求豪華取向的Multivan，再到以家庭、戶外運動使用的Freestyle，甚至還有能滿足熱愛露營玩家的Calitornia，總計超過10款以上的選擇。其中Multivan更獲選為總統大選候選人專用座駕。

今年福斯商旅為全新年式Multivan增列ACC主動式車距控制系統，時速30km/h以上即可設定，系統會持續偵測前方120m範圍的車輛，駕駛可自行設定行駛速度及調整與前方車輛距離。DCC主動式懸吊控制系統也列為標準配備，駕駛可透過中控台切換標準、舒適與運動3種模式，方向盤轉向輔助力道、懸吊反應、變速箱換檔轉速與模式按照需求自動轉換，兼顧乘車享受與操控穩定。

HYUNDAI GRAND STAREX提供8人座，售價137.8萬元起。（HYUNDAI提供）

TOYOTA GRANVIA提供6人座與9人座兩種選擇，依規配再細分為5款，預售價分別為6人座豪華174.9萬、6人座旗艦186.9萬；9人座豪華175.9萬、9人座頂級180.9萬與9人座旗艦（見圖）187.9萬元。（陳大任攝）

Mercedes-Benz V-Class有6、7、8人座，售價176萬元起。（Mercedes-Benz提供）

PEUGEOT TRAVELLER有4.9m、5.3m兩種車長選擇，售價149.8萬元起。（PEUGEOT提供）

Ford Tourneo Custom旅行家全車系標配雙側滑門，售價146.9萬元起。（福特六和提供）

(中時 )