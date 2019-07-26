國安局特勤私菸案引發軒然大波，也重創總統蔡英文聲望，不少民進黨側翼群起攻之爆料的時代力量立委黃國昌，認為黃別有居心，打擊蔡英文外交成果，對此「人渣文本」周偉航不以為然，直問「怎麼看都是華航高層和董事長讓蔡英文狂扣分，但怎麼都沒有小綠綠跳出來罵他？背景太硬？」
民進黨側翼與台獨派面對私菸事件，崩潰猛攻黃國昌，認為黃國昌不斷扯蔡英文後腿，不該在這個時機爆料，痛批黃收割、作秀。大學教授周偉航在臉書不滿反嗆「現在怎麼看，都是華航董事長和高層讓蔡英文一直失分吧！但怎麼沒有小綠綠出來說董事長是共匪咧？為什麼沒人說他們背刺咧！這人不是民進黨放上去的嗎？背景太硬？實在太錯亂了」。
網友也紛紛留言：「黨證無敵啊」、「台灣價值很香啊」、「不檢討自己，檢討檢舉爆料的人」、「之前撿到槍，現在撿到菸，然後粉絲又開始狂嗑芒果乾」、「因為他們覺得只有國民黨弊案可以爆，民進黨的不行啊」、「貪汙走私被定調成超買，想到就肚爛」、「吉娃娃日常不意外」。
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(中時電子報)
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