「守護愛相伴公益演唱會」26日在台北Legacy舉行，由陳昇、金智娟領軍秀蘭瑪雅及賴銘偉輪番開唱，以歌聲撫慰照護者心靈、釋放長期照顧病人的壓力；賴銘偉昨以〈搖滾宮主〉開場，並翻唱〈海闊天空〉，賴銘偉感性地說：「照護者需要很多耐心，壓力大且幾乎零休假，我想告訴大家，『人會辛苦一陣子、但不會辛苦一輩子』，尤其照顧我們的親友、至愛，生命會給予我們更多疼惜。」

賴銘偉多年來與家人一同照顧85歲的失智阿嬤，為了響應公益，他特地排開原訂的EZ5駐唱工作，昨為公益演唱會開場，以4首快歌炒熱氣氛，對滿場觀眾喊話：「把你們的負能量通通交給我！」賴銘偉昨演出前受訪，聊起阿嬤健康狀況，孝順的他開心透露，近期要將阿嬤從雲林接來桃園就近照顧，「目前在等申請的看護到台灣，等阿嬤上來就能多點時間陪她，可以經常唱歌給她聽，雖然她不認得我，但阿嬤記得我會唱歌」。

(中時 )