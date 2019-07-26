X-37B的性能與運作非常神秘，讓俄羅斯與中共極為擔憂。

雖然美國X-37B太空飛機至今已飛了10年，但是除了些無關痛癢的官方說法外，美國空軍極少透露有關它的性能與功用。因此到底它在太空中做什麼，外界都一無所知。不過已卸任的前美國空軍部長近最在一次論壇上稍為提到X-37B的操作特性，讓軍事與太空的業餘愛好者大為興奮。她甚至表示，這架神秘的太空飛機的能力絕對「會讓對手抓狂」。

據美軍《軍事》(Military)網站報導，在今年5月離開空軍部長職位的希瑟．威爾遜 (Heather Wilson)上周在亞斯平安全論壇(Aspen Security Forum)上討論太空感測與和威懾武力時，突然談到一向不會被提起的X-37B太空飛機。她說，「它看起來像是縮小版太空梭，但卻是無人駕駛的。」

她形容道，這架X-37B太空飛機「令人著迷」，它在一個蛋形的軌道上運行，並以自身的動力在對手看不到的地球另一面進行機動變軌，因此很難預測X-37B的軌跡。「我們知道這會讓他們抓狂，這真的讓我很高興。」

X-37B也被稱為軌道測試飛行器(OTV)，本月稍早一位荷蘭業餘天文學家在軌道上首次拍攝到這架自動駕駛的神秘飛行器。

哈佛史密森天文物理中心(Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics)學者麥克道威爾(Jonathan McDowell)認為，威爾遜對X-37B運行軌跡的說法可能是首次對外說明其軌道運行能力，這種能力可以在短時間內擺脫對手的追蹤。

報導稱，安全世界基金會(Secure World Foundation)的專家維登(Brian Weeden)表示：「X-37B的飛行速度比衛星慢，高度很低，大氣阻力很顯著。所以X-37B利用空氣阻力與特殊外形來改變軌道的說法聽上去很合理。」這種機動能力在時間與軌道上的變化會讓對手極難偵測或預測其路徑。

但是，維登也認為X-37B的神秘性會讓外界產生更多誤解，甚至擔憂美國會把它當做某種太空中的武器平台。這種現象會傷害美國利益，如果美國要指責俄羅斯和中共在太空有「異常行為」，並以此要求制訂太空規範時，X-37B的神秘性會為美國製造更多外交問題，俄中兩國會以此指控美國正在進行太空武器化。

報導說，X-37B在軌道上曾創下停留675天的記錄，它操作由空軍快速能力辦公室負責，科羅拉多州施里弗(Schriever)空軍基地的第3空間實驗中隊協助進行任務控制。

(中時電子報)