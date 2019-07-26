Longchamp Le Pliage Cuir WEBBING系列手提包海軍藍，2萬6100元。（Longchamp提供）

Longchamp Le Pliage Cuir WEBBING系列肩帶粉筆白，6300元。（Longchamp提供）

Longchamp Le Pliage Cuir 系列手提包白蘭地色，2萬3200元。（Longchamp提供）

Longchamp Le Pliage Cuir 系列手提包粉筆白，2萬3200元。（Longchamp提供）

Longchamp Le Pliage Cuir 系列拉鍊卡夾雲藍色，7800元。（Longchamp提供）

Longchamp Le Pliage Cuir 系列零錢包蜜粉色，8700元。（Longchamp提供）

法國輕奢品牌Longchamp的經典熱賣款Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包2012年問世，時隔9年重新改版升級，六處變化讓風行多年的手袋換上全新樣貌。

Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包的設計源自於Le Pliage尼龍摺疊包，靈感源自於日本摺紙技藝，以柔軟堅韌兼具的馬諦斯小羊皮打造無痕摺疊設計，既輕巧又方便收納，成為Longchamp最熱賣的手袋款式。這次摺疊包肩帶將改為全新寬版肩帶，並縮短長度，揹戴時能使肩膀更加舒適減壓， 肩帶皮面上更壓印有LONGCHAMP九個字母，為原有的法式優雅包型增潮味。為使手袋承重增加，連接包身與手把的提耳也將同步加大，讓包款的使用壽命延長。

全新小羊皮摺疊包暗藏更多Longchamp密碼，翻蓋上的奔馬壓印加大，手袋內裡採用全新Monogram LGP印花，提升品牌辨識更散發俏皮活力。另外手袋邊緣染上黑色線條，突顯包型輪廓，並在飾扣部件使用黑鎳，都更加提升包款質感。顏色方面推出八種全新色調，包括白蘭地色、香瓜黃、海軍藍、粉筆白、雲藍色、蜜粉色、銹色與黑色，尺寸部份有三種大小的手提包、斜背包、後背包與旅行袋可供選擇。

Longchamp同步推出秋冬限定Le Pliage Cuir Webbing小羊皮摺疊包，Webbing原意為織帶，本系列以亮麗朱紅和秋冬色系海軍藍手袋兩種色調，各自配上朱紅色和銹色撞色色塊交織出標有大大LONGCHAMP字樣的條紋網狀織面肩帶，肩帶長度可隨個人喜好恣意調整。

(中時 )