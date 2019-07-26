法國輕奢品牌Longchamp的經典熱賣款Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包2012年問世，時隔9年重新改版升級，六處變化讓風行多年的手袋換上全新樣貌。
Le Pliage Cuir小羊皮摺疊包的設計源自於Le Pliage尼龍摺疊包，靈感源自於日本摺紙技藝，以柔軟堅韌兼具的馬諦斯小羊皮打造無痕摺疊設計，既輕巧又方便收納，成為Longchamp最熱賣的手袋款式。這次摺疊包肩帶將改為全新寬版肩帶，並縮短長度，揹戴時能使肩膀更加舒適減壓， 肩帶皮面上更壓印有LONGCHAMP九個字母，為原有的法式優雅包型增潮味。為使手袋承重增加，連接包身與手把的提耳也將同步加大，讓包款的使用壽命延長。
全新小羊皮摺疊包暗藏更多Longchamp密碼，翻蓋上的奔馬壓印加大，手袋內裡採用全新Monogram LGP印花，提升品牌辨識更散發俏皮活力。另外手袋邊緣染上黑色線條，突顯包型輪廓，並在飾扣部件使用黑鎳，都更加提升包款質感。顏色方面推出八種全新色調，包括白蘭地色、香瓜黃、海軍藍、粉筆白、雲藍色、蜜粉色、銹色與黑色，尺寸部份有三種大小的手提包、斜背包、後背包與旅行袋可供選擇。
Longchamp同步推出秋冬限定Le Pliage Cuir Webbing小羊皮摺疊包，Webbing原意為織帶，本系列以亮麗朱紅和秋冬色系海軍藍手袋兩種色調，各自配上朱紅色和銹色撞色色塊交織出標有大大LONGCHAMP字樣的條紋網狀織面肩帶，肩帶長度可隨個人喜好恣意調整。
(中時 )
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