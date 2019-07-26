國安特勤透過華航「走私」免稅菸一案持續延燒，華航今（26）日晚間也發布首波人事懲處名單。航發會董事長、交通部次長王國材晚間接受電話訪問表示，下午交通部長林佳龍已接見華航董事長謝世謙，他除表達歉意，也報告了第一波人事懲處名單。王國材說，謝世謙會中並未口頭請辭，目前華航也全力搜集2014年前的舊資料，將待真相釐清後再談董座懲處。言下之意，形同謝世謙「留校察看」。

華航晚間公布第一波人事懲處名單，資深副總經理羅雅美調為「董事長室特別助理」，空中商用品供應營銷處副總經理邱彰信，調為「總經理室高級專員」，至於先前歷次專機任務專案負責人及部門主管，仍在華航任職者，行政責任將一併清查追究。

對於過去涉案人員若有退休、轉職等情況，是否追究責任？王國材說，交由華航人事單位評估。

對於謝世謙會中是否口頭請辭？王國材回答，下午會議只有報告工作進度及第一波懲處名單，是有符合交通部的要求，現在由謝世謙率領同仁把真相釐清為優先，後面再談董座懲處。

王國材表示，謝世謙會中表示，2014年以前資訊，因系統轉換關係先前並未找出，目前已初步找出2013年3、8月資料，其他更久遠的資訊繼續追查中，林佳龍當場也指示有新資訊就對外公布。

華航會中表達，2013年以前的資料要拿到非常困難，正從書面或各種管道搜集資料。王國材也再次強調，「沒有真相，沒有辦法做改革！」

(工商 )