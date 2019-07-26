邱男駕駛的大貨車右轉時，右前方撞上張女後，張女連人帶車滑到貨車左前輪，拼命掙扎想爬起來。（翻攝林姓男子臉書）

邱男駕駛的大貨車右轉時，右前方撞上由張女後，張女連人帶車滑到貨車左前輪，拼命掙扎想爬起來，直到貨車轉正後暫時停了下來，張女趁機爬了出來，但不到1秒貨車居然又繼續前進。（翻攝林姓男子臉書）

張女差點遭貨車輾過，死裏逃生爬了出來後，坐在中央分隔島，驚魂未定。（翻攝林姓男子臉書）

張女差點遭貨車輾過，死裏逃生爬了出來後，貨車繼續前進，將機車輾碎後才停了下來。（翻攝林姓男子臉書）

台中市南屯區25日下午發生一起驚嚇度破表的車禍，林姓目擊者將行車記錄器影片上傳臉書，影片中一輛冷凍貨車在忠勇路右轉五權西路時車底下已卡了一輛機車，但司機直至完全轉至五權西路時有暫時停了下來，這時被撞的女騎士才驚魂未定的爬了出來，不過貨車司機卻又起步，直接將機車輾碎後才停了下來，目擊者氣憤的說「撞死比撞殘好」網友也說「根本蓄意殺人啦」

這起車禍發生在25日下午2點多，39歲邱姓司機駕駛大貨車，開車從忠勇路右轉五權西路，往台中工業區方向前進時，當貨車右轉時，右側撞上直行的65歲張姓女騎士，張女連人帶車倒地，貨車繼續右轉，機車則繼續滑行卡在貨車左前輪，不過貨車並未停下來，直至轉至五權西路後才短暫停下來，張女此時才趁機爬了出來，不過就在張女才離開車底，貨車又起步，直接將機車給輾碎後才停了下來，張女則爬到中央分隔島，驚魂未定，幸僅全身多處擦傷，送醫包紮後無大礙。

目擊者林先生將這段影片PO上影片表示，「昨天遇到的可怕車禍，司機停了一下又繼續開，貨車司機的潛規則，撞死比撞殘好

，台灣的法律很怪，撞死賠的比較少，沒死還要付更多」

台中市警局第四大隊交通分隊表示，當時貨車司機有停下來，接受警方調查，並未肇逃，雙方也未飲酒，張女則全身多處擦傷，送醫包紮後無大礙，26日有民眾將影片送來，已將相關跡證，送交大釐清肇責，依法偵辦。

(中時 )